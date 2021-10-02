بعد أكثر من عام... نهاية الخلاف بين شركة جاكوار لاند روفر ومجموعة فولكس فاجن

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مر أكثر من عام عندما اتهمت شركة جاكوار لاند روفر مجموعة فولكس فاجن باستخدام تقنية الطرق الوعرة الحاصلة على براءة اختراع، وأرادت الشركة المملوكة لشركة Tata فرض حظر على مبيعات سيارات الدفع الرباعي التابعة للمجموعة الألمانية، والتي تشمل بورش كايين، ولامبورغيني أوروس، وفولكس فاجن تيجوان، والعديد من موديلات أودي مثل Q5 الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية.

وهذا الأسبوع ، توصل الأثنين إلى تسوية وفقًا لـ Automotive News ، على الرغم من أن تفاصيل التسوية لم يتم الإعلان عنها بعد في هذه المرحلة، يبدو أن التسوية جاءت في الوقت المناسب حيث كانت شركة جاكوار لاند روفر على وشك بدء المحاكمة بعد أسبوع.

ومع ذلك ، أشارت بلومبرج إلى أن جاكوار لاند روفر يمكن أن تكسب ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويًا في الترخيص بسبب الانتهاك لبراءات الاختراع .

الجدير بالذكر، تتهم جاكوار لاند روفر مجموعة فولكس فاجن باستخدام نظام الاستجابة للتضاريس الحاصل على براءة اختراع سابقًا والذي يعدل العديد من إعدادات السيارة بضغطة زر.

كما يسمح النظام للسائقين بتحديد وضع القيادة - Sand أو Rock أو Crawl أو Mud، والذي يعمل بعد ذلك على تحسين الكبح والمحرك وعلبة التروس لهذا السطح، مما يعزز الأداء على الطرق الوعرة.

هذا النظام ، مجهز في العديد من موديلات لاند روفر ، وكذلك جاكوار F-Pace، كما أرادت جاكوار لاند روفر من مجموعة فولكس فاجن التوقف عن بيع سياراتها المجهزة بشيء مشابه لأن هذا هو ميزة لاند روفر وفر.