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في حالات نادرة.. لقاح كورونا يتسبب بارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب القلب (تفاصيل)

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في حالات نادرة.. لقاح كورونا يتسبب بارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب القلب (تفاصيل) في حالات نادرة.. لقاح كورونا يتسبب بارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب القلب (تفاصيل)

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قال مسؤولو الصحة الكنديون إن البيانات تشير إلى أن حالات الإصابة النادرة بالتهاب القلب كانت أعلى نسبيا بعد تلقي لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 ، مقارنة بلقاح فايزر/بيونتيك.

وأشارت البيانات التي صدرت أمس الجمعة ونشرتها وكالة رويترز، أمس الجمعة، إلى أن التهاب القلب يحدث في كثير من الأحيان لدى المراهقين والبالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، وفي كثير من الأحيان عند الذكور.

وقال بيان لوكالة الصحة العامة الكندية، إن غالبية المصابين عانوا من أعراض خفيفة نسبيا وتعافوا بسرعة.

وأضاف البيان أنه تبين تزايد خطر حدوث مضاعفات في القلب، بما في ذلك التهاب القلب، بشكل كبير بعد الإصابة بكوفيد-19 .

وقالت هيئات التنظيم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، إنه ما زالت فوائد التطعيم للوقاية من كوفيد-19 تفوق المخاطر.

المصرى اليوم

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