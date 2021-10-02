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البرازيل تتجاوز 597 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

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البرازيل تتجاوز 597 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا البرازيل تتجاوز 597 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

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تجاوزت عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل 597 آلاف حالة بعد تسجيل 506 وفيات جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت البلاد أكثر من 18 ألف إصابة، جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة البرازيلية.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 21 مليونًا و445 ألفًا، و651 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وتجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 235 مليونًا توفي منهم أكثر من 4 ملايين و805 آلاف، وفق موقع «ورلدوميتر».

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