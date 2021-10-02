تجاوز 5 ملايين وفاة.. دلتا كورونا يضرب العالم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تخطت حالات الوفاة جراء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم حاجز الخمسة ملايين، أمس الجمعة، مع تسبب سلالة «دلتا«في زيادة الوفيات خاصة بين من لم يتم تطعيمهم.

وطبقا لإحصائيات «وورلد ميتر»، فإن أكثر من نصف سكان العالم لم يتلقوا حتى الآن سوى جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.

ووفقا لتحليل «رويترز» فقد استغرق وصول عدد وفيات كوفيد-19 إلى 2.5 مليون ما يقرب من عام في حين تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة التالية خلال 236 يوما.

وتم تسجيل أكثر من نصف كل حالات الوفيات العالمية خلال سبعة أيام في المتوسط في الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 234 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 234.246.865، وإجمالي الوفيات 4.790.963.

انتشار كبير لفيروس كورونا في الهند وتكدس المصابين في المستشفيات - صورة أرشيفية

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ700258 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.617.650.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ597255 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.445.651.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 448339، وإجمالي إصابات 33.766.707.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ277507 وإجمالي إصابات 3.664.223.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 204424، وإجمالي إصابات 7.425.057.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199367، وإجمالي إصابات 2.175.305.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 141939 وإجمالي إصابات 4.215.104.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 137171 وإجمالي إصابات 7.878.537.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130973، وإجمالي إصابات 4.675.758.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126336، وإجمالي إصابات 4.959.144.

وأقرأ أيضًا..دولة أوروبية تعلق استخدام لقاح جونسون بعد وفاة شابة