ضبط 450 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك ببني سويف

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قال حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن إن مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشى تموين الفشن ضبطت 450 لترا من الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشارع البحر الأعظم داخل سيارة ربع نقل ، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة وتسليم السيارة المحملة بالالبان لمركز الشرطة، فيما قامت إدارة التفتيش المالي والإداري بالمرور على مستشفى الفشن المركزي لمتابعة الانضباط الإداري وحسن سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين.

وقال انه تكثيفا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا نظمت الوحدة المحلية حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات المتبعة بالمقاهي والكافيهات والتأكد من تطبيق نسبة 50% من السعة الإجمالية لمنع التجمعات والتي أسفرت عن التحفظ على عدد من الشيش بعدة مقاهي لعدم الالتزام بقرار حظر تقديم الشيشة، إضافة إلى تنفيذ غلق المحال التجارية والورش الحرفية والمطاعم العامة وكافة المنشآت التجارية في مواعيد الغلق الشتوية المحددة.

فيما تابع راضي رفع كفاءة الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية بالمناطق السكنية لتتكامل مع التطور الكلي لكافة القطاعات بدائرة المركز حيث تمكنت الوحدة من رفع أكثر من 110 طن مخلفات بمناطق متفرقة من شوارع المدينة ودائرة مجلس قروي الفنت ودلهانس وشنرا وتلت وأبسوج وإقفهص، مع التخلص الآمن من تلك النفايات بنقلها إلى مصنع إعادة التدوير بمدينة سمسطا.

من جانبه وَجَّهَ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة تكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق، والتصدي لكافة صور التعديات على حرم الطريق والأرصفة، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات.