ضبط شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات وسلاح ناري في القاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار بالقاهرة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة وكمية من مخدرى الحشيش والبانجو وفرد خرطوش و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.