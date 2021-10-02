تأجيل محاكمة متهم بقتل والده بمساعدة صديقه وزوجة أبيه بالشرقية لـ ٣ نوفمبر للحكم

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تعود أحداث القضية لشهر يوليو من عام 2018، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوصول«م. أ. م» سائق تاكسي إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، جثة هامدة، مصابا بطعنات.

وبالفحص تبين قيام«أ. م.» 31 عاما «نجل المجني عليه» ويعمل محامي تحت التدريب وصديقه و«ع. ج. ذ» 39 عاما كهربائي، و«ي. أ. ع» 34 عاما، ربة منزل «زوجة القتيل»، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بقتل المجني عليه.

حيث قام الإبن بمعاونة زوجة أبيه بقتل والده، وبمساعدة صديقه تخلصوا من الجثة ودفنها بالمنطقة الجبلية المجاورة لطريق بلبيس- العاشر من رمضان، بغية سرقة سيارته التاكسي والتخلص من معاملته السيئة لهم.

وأشارت التحريات أن أنه أثناء قيام المتهمين بتنفيذ مخططهم الإجرامي، شاهدهما أحد المواطنين والذي تصادف وجوده في مسرح الجريمة، فقام بإخطار الشرطة والتي عثرت على الجثة والسلاح المستخدم في الواقعة.

بتقنين الإجراءات تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بأنهم اتفقوا على التخلص من المجني عليه لسوء معاملته لهم، وقاموا بسرقة التاكسي منه، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات