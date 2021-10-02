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دبي.. جناح المملكة في "إكسبو" يبدأ باستقبال زوّاره

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الضيوف تعرّفوا على تراث وحاضر ومستقبل

دبي.. جناح المملكة في

استقبل جناح المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض العالمي "إكسبو 2020 دبي" جمهوراً غفيراً من مختلف الجنسيات، وكان في استقبالهم شباب وفتيات سعوديون قدّموا لهم المعلومات كافة التي يحتاجون إليها عن المملكة، وعن محتوى الجناح بركائزه الأربع الرئيسة: المجتمع الحيوي، والطبيعة، والتراث، والفرص الاستثمارية.

وتوقف زوّار الجناح السعودي كثيراً عند أكبر شاشة أرضية ضوئية تفاعلية يحتويها الجناح والمسجلة في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، والتي تقدم محتوى باللغتين من خلال ستة مسارات تعطي الزائر نظرة شاملة عن المملكة في مختلف مجالات الطبيعة والسياحة، والاقتصاد والاستثمار، والفن والثقافة، والطاقة، إضافة إلى التحول.

ويمكن للزائر من خلال اللمس أن يختار أحد هذه المجالات ويجد بداخله محتوى متكامل يوضح الموقف الحالي والنظرة المستقبلية للمملكة في كل مجال.

وبعد أن أنهى زوّار الجناح السعودي تنقلهم بين أقسام الجناح، وتعرّفوا على تراث وحاضر ومستقبل المملكة، انتقلوا إلى حديقة الجناح التي عرّفتهم على حفاوة الاستقبال والضيافة السعودية، وتذوقوا القهوة السعودية ومختلف الأطباق التي تتميّز بها مناطق المملكة.

ويعد جناح المملكة ثاني أكبر جناح في معرض "إكسبو 2020 دبي" من حيث المساحة، ويقع في منطقة الفرص، ويتضمن تقنيات متقدمة مسجلاً من خلالها ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، إضافة إلى حصوله على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأميركي (USGBC) كواحدٍ من أكثر التصاميم استدامة في العالم.

دبي.. جناح المملكة في

دبي.. جناح المملكة في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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