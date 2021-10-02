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سمر حمزة تشارك في بطولة العالم للمصارعة

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سمر حمزة تشارك في بطولة العالم للمصارعة سمر حمزة تشارك في بطولة العالم للمصارعة

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تشارك سمر حمزة، لاعبة الوطني للمصارعة، في بطولة العالم التي تستضيفها مدينة أوسلو بالنرويج في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الحالي.

وتعتبر هذه البطولة الأولى التي تشارك فيها سمر عقب عودتها عن قرار الاعتزال الذي اتخذته بعدما ودعت أولمبياد طوكيو 2020.

وكانت سمر قد خسرت من اللاعبة الروسية ناتاليا فوروبيفا بنتيجة 16-12 في منافسات دور الـ16 لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وأعلنت بعدها مباشرة اعتزالها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قبل أن تعدل عن الاعتزال وتقرر استكمال مشوارها الرياضي.

ويذكر أن حمزة حققت المركز الأول على مستوى أفريقيا 8 مرات على التوالي، والمركز الـ12 في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وخامس بطولة بولندا المفتوحة، كما حققت المركز الثالث بدورة الألعاب الأفريقية، وذهبية دورة البحر المتوسط عامي 2015 و2018.

المصرى اليوم

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