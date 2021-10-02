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: توجيهات للحكومة بتوفير مخصصات لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة

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السيسي: توجيهات للحكومة بتوفير مخصصات لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة : توجيهات للحكومة بتوفير مخصصات لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة

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أكد الرئيس عبدالفتاح أن توجيهاته للحكومة ركزت على توفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة .

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته، السبت، خلال احتفالية يوم القضاء المصري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، أن تطوير المنظومة القضائية جاء على عدة محاور لضمان سرعة مباشرة الاجراءات القضائية وبناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين لاعتلاء المناصب القيادية في القضاء .

وأوضح أن الدستور كفّل استقلال السلطة القضائية، مشددا على أن القضاء المصري زاخر بالسمعة الطيبة والأعمال المشهودة التي حمت الدولة والمجتمع ولاحقت الخارجين عن القانون وحمت الأبرياء.

وأشار إلى أن مؤسسة القضاء هي إحدى المؤسسات الرئيسية للدولة ولها مكانتها، موجها التهنئة لأعضاء الهيئة القضائية والقضاء المصري العريق بيوم القضاء المصري الذي يواكب بداية العام القضائي وانضمام المرأة بالعمل في مجلس الدولة .

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مؤسسة القضاء تعد من أهم مؤسسات الدولة التي ترسخ للعدالة والمساواة للمواطنين.

وأعرب السيسي- في كلمته خلال احتفالية يوم القضاء المصري- عن تهنئته لكل عضو في الجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق، الذي يواكب بداية العام القضائي والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة؛ لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.

كما أكد السيسي أن مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة، ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري؛ بما تحققه من عدالة تنشر به السلام المجتمعي والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه «تأسيسيا على هذا الدور المهم، كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة؛ لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين».

وأضاف الرئيس السيسي أن عملية التطوير جرت على عدة محاور، تشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية؛ لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز العدالة والخدمات الخاصة بالمواطنين.

المصرى اليوم

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