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اليوم .. انقطاع التيار الكهربائي عن 9 مناطق بمدينة المنيا

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اليوم .. انقطاع التيار الكهربائي عن 9 مناطق بمدينة المنيا اليوم .. انقطاع التيار الكهربائي عن 9 مناطق بمدينة المنيا

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أعلنت هندسة كهرباء مدينة المنيا، أنه سيتم انقطاع التيار الكهربائي، اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر الجاري ، خلال الفترة من الثامنة صباحاً وحتي الواحدة ظهرا، ً نظراً لقيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية المتبعة، وذلك ب 9 مناطق هي ، مرفق الإسعاف بجوار فندق لوتس ، برج نقابة المعلمين بجوار الهلال الأحمر، برج سافواي بميدان المحطة، برج محمد فتحي بميدان المحطة ، مركز القلب، محطة وقود الطاقة امام الكوبري العلوي، أبراج الميهوب شارع طه حسين، ورشة السكة الحديد شارع المحطة، المنطقة الازهرية وما حولها.

المصرى اليوم

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