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«قومى المرأة» يهنئ الدكتورة عبلة الألفى لفوز الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال

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«قومى المرأة» يهنئ الدكتورة عبلة الألفى لفوز الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال «قومى المرأة» يهنئ الدكتورة عبلة الألفى لفوز الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال

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تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى الدكتورة عبلة الألفي بمناسبة فوز الجمعية المصريه لاعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الاطفال تحت رئاستها بالمركز الاول في الرواج المجتمعي Most popular ببرنامج مقدمي المشورة الاسرية لتنمية الاسرة المصرية وحل القضية السكانية من منظور حقوق الطفل وذلك في جائزة التميز المقدمة من جمعية التطوير والتميز .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز الجمعية المصريه لاعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الاطفال برئاسة الدكتورة عبلة الألفي بالمركز الاول في الرواج المجتمعي Most popular ببرنامج مقدمي المشورة الاسرية لتنمية الاسرة المصرية وحل القضية السكانية من منظور حقوق الطفل، مؤكدة على النجاحات المتميزة التي حققتها في كافة المجالات التنموية وخاصة مجال طب الأطفال وفى تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع الأطفال وعلاجهم، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق .

يذكر ان الدكتورة عبلة الألفي لقبت «أم أطفال »، نظرًا لاهتمامها الشديد بدعم الطفولة المبكرة من خلال مبادرة «حلمنا» وقد أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح قرارا بتعينها ضمن قائمة الأعضاء المعينين بمجلس النواب .

فقد حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة المنصورة عام ١٩٧٨، اجتازت دبلوم طب الأطفال وصحة الطفل من جامعة دابلن بايرلندا في عام ١٩٨٤، واجتازت الامتحان بالكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية في تخصص طب الأطفال في عام ١٩٨٧، ومن ثم حصلت على دكتوراة في طب الأطفال بكلية الطب بجامعة المنصورة في عام ٢٠٠٢ونجحت في الحصول على زمالة بالاختيار بالكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية التابعة لإنجلترا في عام ٢٠٠٤، لتصبح استشاري دولي معتمد في تغذية الطفل والرضاعة الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية في عام ٢٠٠٥، وحصلت على دبلوم للنشطاء الاجتماعيين في تنمية المجتمع من مؤسسة أشوكا العالمية في عام ٢٠١٩، ليطلق عليها أساتذة وأطباء الأطفال في ذات العام لقب أم أطفال مصر.

كما حصلت الدكتورة عبلة الألفى على العديد من الجوائز في مجال طب الأطفال منها جائزة من مشروع أطفال الأصحاء الأمريكي في يناير ٢٠٢٠م حصولها على الميدالية الذهبية من الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال في عامي ٢٠٠٨و ٢٠٠٩، وشهادة تقدير في عام٢٠١٣ وتم تكريمها من رابطة طب الأطفال الكويتية في عام ١٩٩٨ كما حصلت على درع من وزير الصحة الكويتي لنظرًا لحصولها على المركز الأول لدبلوم طب الأطفال من جامعة دابلن في عام ١٩٨٤.

بالإضافة إلى تكريمها من وزير الصحة الكويتي وحصولها على درع راواد طب الأطفال الحاصلين على الزمالة البريطانية في عام ١٩٩٢، أما في مصر، فتم تكريمها في عام ٢٠٠٥ من نقابة الأطباء نتيجة لقيادتها فريق العناية المركزة في فصل توأم متصل بالمخ، والتي تعتبر حالة نجاح فريدة من نوعها، حيث تعد الحالة الوحيدة في التاريخ التي كتب لها الحياة بعد إجراء العملية

المصرى اليوم

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