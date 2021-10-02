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عروض مسرحية وندوتان ومائدة مستديرة ضمن فعاليات اليوم الخامس من القومي للمسرح

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عروض مسرحية وندوتان ومائدة مستديرة ضمن فعاليات اليوم الخامس من القومي للمسرح عروض مسرحية وندوتان ومائدة مستديرة ضمن فعاليات اليوم الخامس من القومي للمسرح

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يشهد اليوم الخامس من فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى، في دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحى المصرى)، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتى تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر الحالى، مائدة مستديرة عن الكتابة المسرحية يشارك فيها عدد كبار من كبار كتاب المسرح في ، وندوتين تكريميتين، و6 عروض مسرحية.

وتبدأ أولى فعاليات اليوم بإقامة دائرة مستديرة من الساعة 11 صباحا إلى 3 عصرا، تحت عنوان «الكتابة المسرحية في عهد الصورة» ويشارك فيها كلا من: «يسرى الجندى، بهيج إسماعيل، السيد حافظ، مصطفى سعد، سعيد حجاج، رشا عبدالمنعم، إبراهيم الحسينى، متولى حامد، محمود جمال، سليم كتشنر، مجدى الحمزاوى، عماد مطاوع، شاذلى فرح، أحمد سراج، محمد الصواف، صفاء البيلى، سامح عثمان، نسرين نور، محمود القلينى».

وتختتم خلال اليوم فعاليات ورشة التمثيل الذي يقدمه الفنان القدير أحمد مختار، وتبدأ في الثانية ظهرا، وورشة الإخراج الذي يقدمها المخرج المسرحي الكبير عصام السيد، وتبدأ في الثالثة عصرا.

ويعقب ذلك إقامة ندوتين تكريمتين الأولى تبدأ الساعة 3:15 عصرا إلى 4:15 مساء، للفنان أشرف عبدالغفور، ويديرها الفنان مفيد عاشور، والثانية تبدأ الساعة 4:30 مساء إلى 5:30 مساء، للكاتب المسرحى الكبير بهيج إسماعيل، وتديرها هند سلامة.

ويشهد اليوم عرض 6 عروض مسرحية، ففى السادسة مساء يقدم العرض المسرحى «مشعلوا الحرائق» إنتاج مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وهو تأليف ماكس فريش، إخراج محمد مرسي إبراهيم، بقاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، وعلى مسرح العرائس يعرض في تمام السادسة مساء العرض المسرحى «الصندوق الأسود» إنتاج بنك مصر، إخراج صلاح الدالى.

وفى قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة يعرض في الثامنة مساء، العرض المسرحى «آه كارميلا» إنتاج قصر ثقافة مصطفى كامل، للكاتب الأسبانى خوسيه سانشيز سينستر، وإخراج أشرف على، وفى الثامنة مساء أيضا يعرض على مسرح متروبول العرض المسرحى «سالب صفر» إنتاج كلية التجارة جامعة عين شمس، تأليف مصطفى طلعت، وإخراج إسلام خالد.

وعلى مسرح الشباب العائم بالمنيل يعرض في العاشرة مساء العرض المسرحى «أحداث لا تمت للواقع بصلة» إنتاج وزارة الشباب والرياضة وتأليف محمد السورى، وإخراج محمود طنطاوى، يعرض في العاشرة مساء العرض المسرحى «الظل» إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، إخراج سامح الحضرى.

المصرى اليوم

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