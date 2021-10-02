ضبط تشكيل عصابي لسرقة الماشية في المنوفية

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تمكنت مباحث المنوفية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الماشية وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.

وتبلغ لمركز شرطة الشهداء بمديرية أمن المنوفية من أحد المواطنين بإكتشافه سرقة 3رؤوس ماشية من داخل حظيرة الماشية الخاصة به

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم، وأمكن ضبط 3 منهم، وبحوزتهم فرد محلى وسلاح أبيض وسيارتين.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص في إرتكاب وقائع سرقات الماشية، كما أقروا بحيازتهم للأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامى، وأضافوا بتصرفهم في الماشية المستولى عليها بالبيع، وتم بإرشدهم ضبط رؤوس الماشية المستولى عليها لدى عميلين لهما حسنى النية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.