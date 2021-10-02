ضبط متهم جمع 886 ألف جنيه من مدخرات العاملين بالخارج في قنا

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص بقنا، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول، بالاشتراك مع آخر يعمل بتلك الدولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع الجهات المختصة، قيام شخصين، أحدهما يعمل بإحدى الدول، والثاني مقيم بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة، من خلال الأول، وإرسالها للثاني مع العائدين من الخارج، وعقب ذلك يقوم الثاني بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة، بالإضافة إلى قيام الثاني بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة قنا بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حاليًا خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي 886 ألف جنيه مصري.