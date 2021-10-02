"سلام" يطلق النسخة "4" من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

★ ★ ★ ★ ★

يهدف إلى التعريف بمنجزات المملكة وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات

يطلق مشروع سلام للتواصل الحضاري، غدًا الأحد، النسخة الرابعة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي بمشاركة 60 شابًّا وشابة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الشباب السعودي معرفيًّا ومهاريًّا، وتمكينهم من التواصل الحضاري الفعال والمؤثر مع الثقافات المتنوعة، للمشاركة في المحافل الدولية المختلفة وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة.

وقال المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور فهد بن سلطان السلطان: الـ60 شابًّا وشابة سيتم تدريبهم لمدة ثلاثة أشهر عبر منظومة متكاملة من الأدوات واللقاءات التدريبية التي تنمّي لدى المشاركين أبرز المعارف والمهارات اللازمة في التواصل الحضاري الفعال.

وأضاف: يتضمّن البرنامج حلقات نقاش وورش عمل تدريبية تهدف إلى تمكين المشاركين من المعرفة العلمية بأبرز القضايا المثارة والتحديات التي تواجهها المملكة وآلية التعامل معها، كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية للقاء ذوي الخبرة والاستفادة من تجاربهم والاطلاع على حقيقة جهود ومنجزات المملكة الحضارية، ولقاءات تواصل التي تهدف إلى تمكين المشارك من التعرف على أبعاد التنوع والمشتركات الإنسانية بين أبناء الثقافات الأخرى، إضافة إلى المبادرات والمشاريع التي تتكون من مجموعة من الأنشطة الفردية والجماعية، للتأكد من استيعاب الجوانب النظرية والقدرة على التطبيق العملي لتوظيف المعارف والمهارات التي تم تعلّمها في البرنامج بما يخدم مشاركاتهم الدولية المستقبلية.

وأردف "السلطان": عدد المتقدمين للبرنامج في نسخته الرابعة بلغ أكثر من 1200 متقدم ومتقدمة، اختير منهم 60 شابًّا وشابة ممن تنطبق عليهم شروط الانضمام للبرنامج ويملكون الكفاءة والخبرة والمقدرة على التفاعل مع الثقافات الأخرى، وإتقان عددٍ من اللغات العالمية، ولديهم مشاركات دولية سابقة ولهم خبرات تتفق مع سياسة البرنامج وتحقيق أهدافه.

وتابع: أهمية استثمار طاقات الشباب من ذوي الإمكانات والمواهب العالية في خدمة وطنهم وتوظيف مهاراتهم بما يعزز الصورة الذهنية والتأثير الإيجابي للمملكة دوليًّا؛ أوجبت على المشروع الحرص على بناء برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، للإسهام في إعداد شباب مؤهّل لتمثيل الوطن في المحافل الدولية.

يُذكر أن مشروع سلام للتواصل الحضاري قد خرّج 180 شابًّا وشابة من برنامج القيادات الشابة للتواصل العالمي في الثلاث نسخ الماضية، شاركوا في أكثر من 110 محافل دولية، أُقيمت في أكثر من 32 دولة قدموا خلالها أكثر من 30 ورشة عمل.