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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم السبت، أنه فتح تحقيقًا في قضية مثيرة للجدل بالدوري الأمريكي للسيدات، وذلك بعدما زعمت لاعبات، سبق لهن اللعب في الدوري الأمريكي، أن أحد المدربين كان يجبرهن على فعل سلوكيات مشينة، وأثارت هذه القضية ضجة تسببت في إيقاف مباريات البطولة.

و قال الفيفا في بيان رسمي: «يشعر الاتحاد الدولي بقلق عميق، إزاء التقارير الأخيرة في الولايات المتحدة، المقدمة من الكثير من اللاعبات، ونظرًا لقسوة وخطورة الادعاءات، يمكننا أن نؤكد أن هيئات الفيفا القضائية تبحث بنشاط في الأمر، وفتحت تحقيقًا أوليًا».

وأضاف، كجزء من التحقيق: «سيتواصل الفيفا مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنتخب الأمريكي ورابطة الدوري، للحصول على المزيد من المعلومات حول مختلف المخاوف ومزاعم الانتهاكات التي أثيرت».

وتابع: «عندما يتعلق الأمر بسوء السلوك في كرة القدم، نود أن نعيد التأكيد على أن موقف الفيفا واضح، بأن أي شخص يثبت أنه مذنب بارتكاب إساءة في كرة القدم يجب تقديمه إلى العدالة، ومعاقبته وإبعاده عن اللعبة».

واختتم: «يأخذ الفيفا أي ادعاء بوجود سوء سلوك على محمل الجد، وسيواصل التعاون مع السلطات الوطنية والدولية ذات الصلة، بشأن أي ادعاء أو تقرير يتم تقديمه بسرية إلى الاتحاد الدولي، حول إساءة المعاملة أو سوء السلوك في كرة القدم».