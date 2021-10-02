أنس جابر تتوهج فى بطولة شيكاغو للتنس بفوزها على سفيتولينا

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أبدت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، سعادتها بالإطاحة بالأوكرانية إلينا سفيتولينا المصنفة السادسة عالميا، من ربع نهائي بطولة شيكاغو ذات الـ500 نقطة، محققة انتصارها الأول عليها في إجمالي 4 مباريات جمعت بينهما.

وتمكنت أنس، المرشحة السادسة للقب، من هزيمة سفيتلوينا، المرشحة الأولى، بنتيجة 6-4 و6-2 في مباراة استمرت ساعة و22 دقيقة.

وقالت أنس جابر عقب أول انتصار لها خلال 4 مباريات جمعتها بسفيتولينا: «كانت مباراة صعبة، أعرف إيلينا منذ كنا ناشئتين، ولم أفز أمامها على مستوى بطولات المحترفات، لذلك كانت المباراة مهمة للغاية بالنسبة لي».

وأضافت في تصريحات نشرتها الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات بموقعها على الإنترنت: «حاولت فرض أسلوبي في اللعب وتقديم كل ما لدي، لكن اللعب أمامها ليس سهلا على الإطلاق. أنا سعيدة بتحقيق الفوز بمجموعتين».

وتابعت: «أنا سعيدة لأنني أتعلم من خسارتي أمامها أو أمام أي لاعبة أخرى. الأهم هو العمل الشاق على مدار الأعوام. أنا لاعبة مختلفة الآن».

وختمت: «لعبت الكثير من المباريات واكتسبت المزيد من الخبرة في أمور مثل كيفية التحكم في التوتر واقتناص الفرص، من المذهل أنني أجني ثمار هذا العمل».

وأصبحت أنس أول لاعبة عربية في التاريخ تفوز ببطولة من بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات (WTA)، بعدما توجت بلقب برمنجهام في يونيو الماضي، وبعيدا عن أملها في التتويج بلقب شيكاغو، تسعى اللاعبة التونسية لبلوغ البطولة الختامية لموسم البطولات التابعة لرابطة (WTA) التي ستقام الشهر المقبل في مدينة جوادالاخارا المكسيكية.

وعن هذا قالت جابر: «قد أصبح أول لاعبة عربية تتأهل للبطولة الختامية، وهذا أمر لا يصدق»، مشيرة إلى أن هذا يزيد من الضغط الذي تشعر به.