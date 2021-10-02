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ضبط 1995 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 1995 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 1995 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت الحملات من ضبط 1995 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وفى القاهرة تم ضبط 3٫25 طن لحوم مستوردة وكبدة مجمدة، بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

وفى الجيزة تم ضبط 2٫89 طن أسماك ماكريل بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص.

وفى الشرقية تم ضبط 8 طن مستلزمات أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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