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وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية

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وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق الطبية بالمركز الطبي التابع للإدارة الصحية ببلبيس، بتطعيم وفد أجنبي من دولة الصين بلقاح كورونا، والمكون من ٦٤ فرد، أثناء زيارتهم لمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، والذين أشادوا بجهود الدولة المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والوافدين، وأثنوا علي أداء عمل الفرق الطبية بالمركز، معربين عن سعادتهم بالتنظيم الجيد، والروح الطيبة، وحفاوة الاستقبال من الفرق الطبية والعاملين بالمركز لهم.

يذكر أن المركز الطبي ببلبيس يأتي ضمن المراكز التي تم تخصيصها لتطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بالمحافظة، والبالغ عددها ٣٠ مركز، وذلك تيسيراً علي المواطنين من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول علي لقاح كورونا من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل علي الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة أثناء التطعيم، ويقوم أيضا باستخراج الشهادات المعتمدة للمسافرين للخارج والذين يرغبون في استخراجها.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.

المصرى اليوم

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