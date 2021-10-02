ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية

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أمر المستشار أحمد سمير غيث رئيس نيابة نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق بمخزن مصنع للبلاستيك والكرتون، بمنطقة أبيس الرابعة شرق الإسكندرية، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث ، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان والعاملين، وطلب ملف المخزن من الحي وتقرير الحماية المدنية لبيان كيفية نشوب الحريق وبدايته ونهايته ومدى اتباع وتطبيق اشتراطات السلامة المهنية.

كان اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى مساء أمس خطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن بجوار كوبري الألمان بمنطقة أبيس الرابعة دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ. وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخزن أدوات مائدة ومواد بلاستيكية ملحق بمصنع بالمنطقة المشار إليها نتيجة حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن خسائر كبيرة بالبضاعة وتلفيات بسيارتين نقل تابعين للمصنع.

وعلى الفور دفعت مديرية أمن الاسكندرية بعدد 8 سيارات إطفاء وتم محاصرة النيران وإخمادها دون زقوع إصابات وجارى عمليات التبريد، تحرر المحضر بقسم شرطة الرمل ثان، واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

