العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية

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عثر أحد المواطنين على طفل حديث الولادة، ملفوفا داخل ملاية على حافة مصرف بقرية كفر عبدالله بدائرة مركز مشتول السوق بالشرقية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة مشتول السوق، بعثور أحد الأهالى بقرية كفر عبدالله بدائرة المركز، على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالقرية.

تم نقل الطفل إلى مستشفى مشتول المركزى وإيداعه حضانة المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.