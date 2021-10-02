إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا إنه تابع تنفيذ الإجراءات اللازمة لصيانة وإصلاح أعطال خطوط مياه الشرب بقرية سدمنت الجبل وعزبة الوكيل التابعة لقرية قلها، حيث تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تمكنت من إصلاح العطل وإزالة أسباب الشكوى، كما تم تغيير عامود كهرباء متهالك بقرية منشأة الأمراء وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.

ومن ناحية أخرى تم متابعة تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة تعد على مساحة قيراط من الأراضي الزراعية بزمام قرية منشأة طاهر التابعة لمجلس قروي براوة، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف حملات إزالة التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة كافة أشكال وصور التعديات.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كلف رؤساء المدن والمراكز بضرورة التواجد الميداني والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لمتطلبات القرى وبحث مشاكلها، والتصدي لكافة صور التعديات على حرم الطريق العام ومتابعة رفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها، وتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.