ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقة المستلزمات الزراعية بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة إثنين منهم 2 فرد محلى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 7 وقائع بذات الأسلوب مستخدمين فـى ذلك سيارة نقل قيادة أحدهم، كما أرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم شخصين لأحدهما معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.