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إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

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إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

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أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق الزعفران الحامول بنطاق مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، قد تلقيتا إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الزعفران_ الحامول بنطاق مركز الحامول، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى الحامول المركزي.

وتبين من سجلات مستشفى الحامول المركزي، إصابة كل من م. أ. خ.، 6 سنوات، مصابة بنزيف بالمخ، أ. ر.ا.، 18 عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، م. م. ج.، 23 عام، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، س.ا. ا.، 27 عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد. وأن جميع الحالات في استقبال مستشفي الحامول المركزي ، وجاري عمل الاشعات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المصابين.

المصرى اليوم

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