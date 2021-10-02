إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من إنقاذ أحد المواطنين بالقاهرة أثناء محاولة سرقته بالإكراه وضبط الجناه.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة أحد الأشخاص من داخل محل سوبر ماركت، وبإستبيان الأمر تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما مركبة «توك توك»، وبحوزتهما فرد خرطوش وسلاح أبيض مطواة.

وبسؤال المجنى عليه، مصاب بجروح وكدمات بالجسم، قرر بأنه حال تواجده داخل المحل عمله فوجىء بقيام المتهمان المضبوطين وآخران بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المنوه عنها وتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وإستولوا منه على مبلغ مالى كرهاً عنه.

وبمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجنى عليه وما أسفر عنه الضبط إعترفا بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما بالإشتراك مع شخصين، لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان الآخران، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه والمتهمان المضبوطان أيداها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.