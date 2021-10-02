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هاني شنودة يكشف تفاصيل «أغاني التشت».. «متفكروش يا بنات» ()

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هاني شنودة يكشف تفاصيل «أغاني التشت».. «متفكروش يا بنات» (فيديو) هاني شنودة يكشف تفاصيل «أغاني التشت».. «متفكروش يا بنات» ()

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قال الموسيقار هاني شنودة، إنه قبل إعداد الموسيقي التصويرية لأي عمل درامي يبدأ في البداية بقراءة السيناريو بشكل جيد قبل الاستقرار على الموسيقى المناسبة لذلك العمل حتى يقوم بتلحين رسالته.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموسيقي عبارة عن لغة تتكلم وهو أمر متعارف عليه بشكل عام.

وتابع الموسيقار هاني شنودة أنه عندما كان في طنطا في مسقط رأسه وهو طفل صغير كان يتم وضع «جهاز العروسة» وهو أثاث العروسة على عربيات كارو وتقوم الفتيات بالغناء مع الطرق على التشت وتصنف تلك الأغاني بأنها أغاني التشت ومن ضمنها أغنية « متفكروش يا بنات ».

المصرى اليوم

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