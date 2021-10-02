أخبار عاجلة

ضبط مواطن اعتدى على مسن بالضرب -
ستيفلي تصل لمقر نيوكاسل وتجتمع بطواقم النادي -
شرطة "الشرقية" تقبض على مواطن من أرباب السوابق اعتدى على مسن بالضرب -
إعصاران قمعيان متزامنان على شواطئ جازان بالتزامن مع هطول الأمطار -
ضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة ومكملات غذائية وسجائر إلكترونية بمطار القاهرة -
العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير) -
الترسانه يحقق الفوز الأول بدورى القسم الثانى على حساب النصر -
مقتل 46 شخصا في هجوم انتحاري بأفغانستان -
9 صفقات رسمية يختتم بها الأهلي موسم الانتقالات الصيفية -
أبرزهم عمرو جمال و رامي صبري ..فاركو يعلن عن قائمة الفريق للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 23 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة

Print
ضبط 23 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة ضبط 23 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أكثر من 23 ألف قرص مخدر ومنشطات وأمبولات مخدرة، وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من المدير المسؤول عن صيدلية بروض الفرج.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المختصة تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالصيدلية، وعثر بحوزته على كمية من الأقراص والأمبولات والأدوية المخدرة.

وبمواجهته أقر بمزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح ، وحيازته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ، غير مسجلة بوزارة الصحة ، ومحظور تداولها داخل البلاد ، بالمخالفة للقانون ، وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة» تصدر منشورا بضوابط استخدام لقاح «فايزر» للطلاب (تعرف عليها)

«الصحة» تصدر منشورا بضوابط استخدام لقاح «فايزر» للطلاب (تعرف عليها)

بعد عودتها لـ « السوشيال ميديا » .. غادة عبد الرازق تفاجئ جمهورها بـ«نيو لوك» جديد

بعد عودتها لـ « السوشيال ميديا » .. غادة عبد الرازق تفاجئ جمهورها بـ«نيو لوك» جديد

الورداني يشارك في التحكيم السري لمستر أولمبيا في وزن الـ 212

الورداني يشارك في التحكيم السري لمستر أولمبيا في وزن الـ 212

زد يفوز على القناة بهدف دون رد بدوري القسم الثاني

زد يفوز على القناة بهدف دون رد بدوري القسم الثاني