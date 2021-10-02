ضبط 23 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أكثر من 23 ألف قرص مخدر ومنشطات وأمبولات مخدرة، وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من المدير المسؤول عن صيدلية بروض الفرج.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المختصة تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالصيدلية، وعثر بحوزته على كمية من الأقراص والأمبولات والأدوية المخدرة.

وبمواجهته أقر بمزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح ، وحيازته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ، غير مسجلة بوزارة الصحة ، ومحظور تداولها داخل البلاد ، بالمخالفة للقانون ، وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.