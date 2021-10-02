صحة قنا تخصص الصالة المغطاة للتعامل مع مشاكل اللقاح للمواطنين

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤن الصحية بقنا عن تحصيص فريق متكامل للتعامل مع المشاكل التي تواجه المواطنين اثناء التسجيل والحصول علي اللقاح .

وأشار تاوضروس أن من ضمن المشاكل فقد موعد الجرعة لأي سبب ويرغب في إستكمال جرعاته و مواطن يرغب بالسفر ولم يتلقي أي لقاحات إضافة إلى مواطن تلقي اللقاح فعليا ولم يتم التسجيل له علي الموقع واخر تلقي الجرعة الأولي من خلال قافلة طبية متنقلة ولم يتواجد أثناء موعد مرور القافلة لتلقي الجرعة الثانية.

وأكد أن الفريق سوف يعمل علي حل تلك المشكلات والتعامل معها وإعطاء المواطن الجرعة الخاصة به حسب احتياجه دون الرجوع إلى الخط الساخن للوزارة.

وأضاف أنه قد تم تخصيص الصالة المغطاة بنادي البحر بمدينة قنا للتعامل مع أي مشكلة مع المواطن، مشددا علي ضرورة تلقي كافة المواطنين لقاح كورونا وتيسير حصولهم علي ذلك.