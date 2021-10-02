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رفع وإزالة 160 طنا من القمامة والمخلفات بمدينة بني سويف

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رفع وإزالة 160 طنا من القمامة والمخلفات بمدينة بني سويف رفع وإزالة 160 طنا من القمامة والمخلفات بمدينة بني سويف

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على رؤساء المدن والمراكز والقرى بتكثيف المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.

حيث شهد مركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، تم خلالها الدفع بالفرق المجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر ومكنسيات للقضاء على تراكمات القمامة وإزالة الأتربة وجمع المخلفات المنزلية بدائرة المركز والتي أسفرت عن توريد 160 طن من القمامة لمصنع إعادة التدوير خلال يوم واحد، وذلك من طريق السادات وكوبري السادات وجسر إسلام وميدان مولد النبي وميدان الحمرايا وشارع إسماعيل وحي مقبل وشارع سيد عبد اللطيف وترعة البوصة ومنطقة الجزيرة والبشري والشيخ خليفة وحلمي الملط، وجمع المخلفات المنزلية بدائرة المركز، كما قامت إدارة الحدائق بتقليم أفرع الأشجار المتداخلة في أسلاك الكهرباء بشارع الروضة. هذا بالإضافة إلى الوقوف على التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية والكافيهات والمقاهي والمطاعم بمواعيد غلق المنشآت التجارية بالتوقيت الشتوي.

المصرى اليوم

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