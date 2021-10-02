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مخدر في الشوربة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها العرفي في شاطئ النخيل بالإسكندرية

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مخدر في الشوربة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها العرفي في شاطئ النخيل بالإسكندرية مخدر في الشوربة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها العرفي في شاطئ النخيل بالإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من كشف غموض العثور على جثة موظف داخل شقة بمنطقة شاطئ النخيل بالعجمى إذ تبين أن ربة منزل على علاقة بالمجنى عليه متزوجة منه عرفيا استعانت بشخصين آخرين لقتله بهدف السرقة.

تفاصيل الواقعة كما سطرتها تحقيقات النيابة العامة التي تمت بإشراف المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية أول، بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة العامرية أول يفيد العثور على جثة شخص داخل الشقة سكنه بالعقار رقم 65 بشارع 4 بشاطئ النخيل، وانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة المدعو «أي.م.ن» مسجاة أعلى سرير حجرة النوم، بها إصابة في الرأس، فيما تبين سلامة منافذ الشقة المشار إليها.

وجه اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.

وتوصلت جهود تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل تدعى «شيماء» على علاقة بالمجني عليه ومتزوجة منه عرفيا، بتحريض من اثنين آخرين تربطهما صلة قرابة بالمجنى عليه هما «هدير» و«كامل».

واعترفت الزوجة في التحقيقات أنها عقدت العزم على قتل زوجها عرفيا بتحريض من المتهمين الآخرين، لسرقة مبلغ مالي ومتعلقاته واقتسامها فيما بينهم. وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة اعترفت المتهمة الأولى أنها تجمعها علاقة عاطفية بالمجني عليه ومتزوجة منه عرفيا واتفقت مع المتهمين الآخرين على قتله وسرقته.

وأوضحت أنها يوم الحادث وضعت أقراص منومة للمجنى عليه في شوربة لسان عصفور وسرقة حقيبة بها متعلقاته و15 ألف جنيه، قائلة:«رجعت تاني يوم لقيته لسه حي ضربته طبق صيني على دماغه وهربت».

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه.

المصرى اليوم

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