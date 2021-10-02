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السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين"

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السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين" السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين"
دعتهم إلى توخي الحيطة والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة

السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات

أهابت السفارة في مسقط، بجميع المواطنين السعوديين المقيمين في السلطنة، توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار المداري (شاهين).

وقالت السفارة اليوم: كما تحثّهم في حالة الحاجة إلى المساعدة التواصل مع السفارة على هاتف شؤون السعوديين ٩٩٢١٣٣٩٤، حفظ الله السلطنة وشعبها من كل مكروه.

وكانت قد حذرت سلطنة عُمان، أمس، من إعصار محتمل قد يضرب سواحل البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أمس الجمعة، أنه من المحتمل تعمق العاصفة المدارية "شاهين"، وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، كما نبّهت إلى استمرار تحرُّك العاصفة باتجاه سواحل السلطنة.

كذلك، أشارت إلى أنه من المحتمل عبور العاصفة المدارية، مساء الأحد المقبل، مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة، تؤدي إلى فيضانات شديدة في الأودية.

كما أوضحت أن من آثار تلك العاصفة تحول البحر تدريجياً ابتداءً من اليوم السبت، إلى شديد الهيجان مع ارتفاع مستوى المياه والأمواج.

إلى ذلك، ناشدت المواطنين والمقيمين، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

يُذكر أن هيئة الطيران المدني ممثلة في الأرصاد العُمانية كانت قد حذرت سابقاً من تمركز العاصفة شاهين شمال شرقي بحر العرب، لافتة إلى أنها تبعد نحو 590 كلم عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة (رأس الحد)، فيما تبعد السحب المصاحبة 410 كم عن رأس الحد.

وأوضحت في حينه أن سرعة الرياح بلغت 34 - 63 عقدة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتجه العاصفة المدارية شمال غرب بمحاذاة السواحل الباكستانية.

وغالباً ما تشهد السلطنة عند قدوم فصل الشتاء أمطاراً غزيرة وفيضانات في الأودية في عددٍ من مناطقها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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