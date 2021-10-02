بحضور الوكيل البطريركي للأقباط الكاثوليك.. «جيرار الإسكندرية» تحتفل بتخرج دفعة 2021 (صور)

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احتفلت مدرسة جيرار في الإسكندرية، مساء أمس بتخرج دفعة ٢٠٢١ من طالباتها.

وشارك في الاحتفال القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك في الاسكندرية، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في مصر، و الأب ألفونس مرزوق، الأمين الفرعي للأمانة الكاثوليكية بالإسكندرية، ونسيم جورج، منسق المدارس الكنائسية على مستوى المحافظة.

كما تم خلال الاحتفال تكريم الخريجين وكذا الطالبة ليديا أمير، الحاصلة على المركز الرابع على الجمهورية في أوائل الشهادة الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، والطالبة ملك العبد، ترتيبها السادسة على إدارة شرق، والطالبة جنى عبد اللطيف، ترتيبها السادسة على إدارة شرق.

وفى سياق منفصل، ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران ايبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس اللجيو ماريا بالعالم، بمشاركة مرشد المجلس الأعلى مريم ملكة السلام بالإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولي المجلس الإقليمي بالقاهرة، ومسؤولي المجلس الأعلى مريم ملكة السلام بالإيبارشية، ومسؤولي مجالس، وأعضاء فرق جنود مريم بالإيبارشية، حيث تضمن الاحتفال صلاة المسبحة الوردية، والعديد من الفقرات الأخرى.

بحضور الوكيل البطريركى للأقباط الكاثوليك .. "جيرار الإسكندرية" تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ (صور)

بحضور الوكيل البطريركى للأقباط الكاثوليك .. "جيرار الإسكندرية" تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ (صور)

بحضور الوكيل البطريركى للأقباط الكاثوليك .. "جيرار الإسكندرية" تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ (صور)

بحضور الوكيل البطريركى للأقباط الكاثوليك .. "جيرار الإسكندرية" تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ (صور)

بحضور الوكيل البطريركى للأقباط الكاثوليك .. "جيرار الإسكندرية" تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ (صور)

بحضور الوكيل البطريركى للأقباط الكاثوليك .. "جيرار الإسكندرية" تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ (صور)

بحضور الوكيل البطريركى للأقباط الكاثوليك .. "جيرار الإسكندرية" تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ (صور)

بحضور الوكيل البطريركى للأقباط الكاثوليك .. "جيرار الإسكندرية" تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ (صور)

بحضور الوكيل البطريركى للأقباط الكاثوليك .. "جيرار الإسكندرية" تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ (صور)

بحضور الوكيل البطريركى للأقباط الكاثوليك .. "جيرار الإسكندرية" تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ (صور)