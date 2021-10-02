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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 5 بطرق بالمنيا

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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 5 حوادث بطرق بالمنيا مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 5 بطرق بالمنيا

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لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 8 آخرين في 5 حوادث انقلاب بطرق المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، تقريرا بمصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 5 انقلاب بطرق المنيا، منها مصرع شخص في حادث، تصادم دراجة بخارية رقم 223155 المنيا، بعمود إنارة، بالطريق الأوسط، أمام استراحة محافظ المنيا، نتيجة السرعة .

وإصابة، 4 طلاب، وسائق في حادث انقلاب السيارة رقم 963 ل ى وملاكي، بطريق الوصلة المؤدية لطريق الجيش، أمام بني حسن الشروق / مركز أبوقرقاص، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن.

وإصابة شقيقين، في حادث انقلاب السيارة رقم 2189 ه ق ت، ملاكي بطريق قرية برطباط بمركز مغاغة، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر .

وإصابة مسؤول بالمعهد القومي للاتصالات في حادث انقلاب سيارة رقم 186 ل ف ص ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية الجهاد، بمركز العدوه.

فيما اشتعلت النيران، بسيارة رقم 468 م س ج ملاكي المنيا، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، المعروف إعلاميا بطريق الجيش، جنوب بوابة الرسوم، نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات .

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وتم الحفظ على جثة المتوفي، والسيارات، تحت تصرف النيابة العامة .

المصرى اليوم

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