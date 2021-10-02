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إصابة 11 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

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إصابة 11 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية إصابة 11 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

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أصيب ١١ شخصا من عمال اليومية، بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل علي طريق بحر البقر الصالحية الجديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل علي طريق بحر البقر الصالحية الجديدة ، وأسفر الحادث عن إصابة ١١ من عمال اليومية بإصابات متنوعة.

جري نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحويل حالتين إلي مستشفي الزقازيق الجامعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

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