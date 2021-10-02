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«تضامن الإسكندرية»: تطوير 85 حضانة ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

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«تضامن الإسكندرية»: تطوير 85 حضانة ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة «تضامن الإسكندرية»: تطوير 85 حضانة ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

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أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة؛ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في الاسكندرية، إن مديرية التضامن انتهت من تطوير 85 حضانة ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، حيث تم البدء في أعمال التطوير من ٢٠١٨.

وقالت أن أعمال التطوير اشتملت على تطوير البنية التحتية للحضانات، وأعمال الدهانات التي تتناسب مع هذه المرحلة العمرية، بالإضافة إلى تجهيز الحضانات بأحدث الأجهزة التي تساعد الأطفال في هذه المرحلة العمرية المبكرة من اكتشاف مواهبهم وبناء قدراتهم.

يأتى ذلك في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح . وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في جميع القطاعات، كما ثمن الدعم الكبير الذي توليه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة.

وأشار الشريف إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تهتم بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لفئة الطفولة المبكرة من خلال تطوير البنية التحتية للحضانات التي تخدم هذه الفئة، كما عملت على تحسين قدرات الأطفال وتوفير بيئة صحية لهم، مما يجعل وجود الأطفال داخل الحضانات يمثل متعة تعليمية وترفيهية وتربوية لهم، وهذا كفيل برفع درجة أقبال الأطفال على الالتحاق بالحضانات في مرحلة ما قبل المدرسة.

تطوير 85 حضانة لخدمة أطفال ما قبل التعليم الأساسي في الإسكندرية (صور)
تطوير 85 حضانة لخدمة أطفال ما قبل التعليم الأساسي في الإسكندرية (صور)
تطوير 85 حضانة لخدمة أطفال ما قبل التعليم الأساسي في الإسكندرية (صور)
تطوير 85 حضانة لخدمة أطفال ما قبل التعليم الأساسي في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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