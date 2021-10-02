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هاني شنودة يكشف كواليس أغنية زحمة يادنيا زحمة: عدوية قاللي لحنك مش طالع من نفوخي

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هاني شنودة يكشف كواليس أغنية زحمة يادنيا زحمة: عدوية قاللي لحنك مش طالع من نفوخي هاني شنودة يكشف كواليس أغنية زحمة يادنيا زحمة: عدوية قاللي لحنك مش طالع من نفوخي

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كشف الموسيقار هاني شنودة، كواليس أغنية زحمة يا دنيا زحمة، موضحا أنه كان من المعجبين بأحمد عدوية وكان يذهب معه أينما ذهب ليسمعه.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أحمد عدوية ناي الحزين، موضحًا أن عدوية كان يلقبه بعمدة الموسيقى الغربية.

ولفت إلى أن أحمد عدوية كان معه عقد مع شركة صوت الحب، وكان يتبقى شريط في العقد، وتواصلت الشركة معه لإنجاز الشريط «تخليص حق»، لفشل أول شريطين في تحقيق عائدات عالية.

وأوضح الموسيقار هاني شنودة، أنه عندما التقى مع عدوية والمنتج والمخرج لأول مرة لم يعرف انطباع أي منهم، سواء موافقين ومعارضين لها.

وأكد خلال لقائه على قناة صدى البلد، عدوية هاتفني بعدها وقالي لحنك مش طالع من نفوخي وعاوزين نطلعه، وتم الاتفاق على التسجيل في اليوم التالي.

وأشار الموسيقار هاني شنودة، إلى أنه خلال التسجيل كان موظفين الإذاعة يقفون على الباب مهللين ومصفقين لشدة إعجابهم بكلمات ولحن أغنية زحمة يا دنيا زحمة.

المصرى اليوم

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