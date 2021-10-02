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يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الإسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور)

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يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الإسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور) يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الإسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور)

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نظمت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ولجنة شئون الإعاقة التابعة للمنطقة ٣٥٢ ، يوم ترفيهي بشاطئ السرايا لكبار السن المقيمين بدار الرعاية الاجتماعية بكرموز بحي غرب.

جاء ذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية وتزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن، حيث كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بالاهتمام المستمر بكبار السن وتوفير كافة متطلباتهم وسبل الدعم المختلفة.

وقال "الشريف" إن الاهتمام بكبار السن طبقا لتوجيهات الرئيس واتساقا مع ما نص عليه الدستور، بأن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة كما تلتزم بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة.

وقالت رئيس حي غرب إن اليوم الترفيهي ساده جو مليء بالألفة والحب والسعادة والاستمتاع بالهواء الطلق ونسيم البحر حيث تضمن غناء وعزف على العود وتقديم الهدايا لكبار السن مما كان له أثر طيب عليهم، وأكدت شعبان أن هذه التجربة سيتم تكرارها وتحديد يوم ترفيهي كل فترة لإسعاد آبائنا وأمهاتنا طبقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الاسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور)
يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الاسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور)
يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الاسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور)
يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الاسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور)
يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الاسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور)
يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الاسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور)
يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الاسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور)
يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الاسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور)
يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الاسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور)
يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الاسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور)

المصرى اليوم

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