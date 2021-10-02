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أجرى الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار السابق،عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، والوفد المرافق له من ضيوف مؤسس الصالون البحري المصري، قلعة قايتباي في الإسكندرية أمس، وكان في استقباله عمرو الشحات مدير عام القلعة.

واصطحب مدير القلعة الوزير والوفد المرافق له فى جولة داخل القلعة بصحبة محمود رمضان وراضي محمد مفتشي آثار القلعة، قدم فيها شرحا وافيا عن تاريخ القلعة وأهميتها التاريخية، كما شملت الزيارة الأبراج الرئيسية والحواصل والدراوى، مبدياً إعجابه الشديد بما رآه فى القلعة.

واستكمالاً لاحتفالات اليوم العالمي للسياحة داخل قلعة قايتباى، استقبلت القلعة زائريها بتوزيع الورود عليهم وذلك لتعظيم الدور السياحي والثقافي والعمل على الترويج السياحى لقلعة قايتباى كأحد المقاصد السياحية.

وزير الآثار السابق يزور قلعة قايتباى ويتفقد الأبراج والحواصل (صور)

وزير الآثار السابق يزور قلعة قايتباى ويتفقد الأبراج والحواصل (صور)

وزير الآثار السابق يزور قلعة قايتباى ويتفقد الأبراج والحواصل (صور)

وزير الآثار السابق يزور قلعة قايتباى ويتفقد الأبراج والحواصل (صور)

وزير الآثار السابق يزور قلعة قايتباى ويتفقد الأبراج والحواصل (صور)

وزير الآثار السابق يزور قلعة قايتباى ويتفقد الأبراج والحواصل (صور)

وزير الآثار السابق يزور قلعة قايتباى ويتفقد الأبراج والحواصل (صور)

وزير الآثار السابق يزور قلعة قايتباى ويتفقد الأبراج والحواصل (صور)

وزير الآثار السابق يزور قلعة قايتباى ويتفقد الأبراج والحواصل (صور)

وزير الآثار السابق يزور قلعة قايتباى ويتفقد الأبراج والحواصل (صور)

وزير الآثار السابق يزور قلعة قايتباى ويتفقد الأبراج والحواصل (صور)