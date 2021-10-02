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مانشستر يونايتد يتحدى إيفرتون ومهمة جديدة لبرشلونة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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مانشستر يونايتد يتحدى إيفرتون ومهمة جديدة لبرشلونة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة مانشستر يونايتد يتحدى إيفرتون ومهمة جديدة لبرشلونة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت 2-10-2021 عدة مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي والجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون، وكذلك أتليتكو مدريد وبرشلونة.

وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

يواجه مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتذاع المباراة على قناة bein sports 1 premium.

ويتحدى تشيلسي نظيره ساوثهامبتون في تمام الرابعة عصرًا على ملعب ستامفورد بريدج، ويذاع اللقاء عبر bein sports 1 premium.

وفي نفس التوقيت، يلعب ليدز يونايتد مع واتفورد على ملعب ايلاند رود، ويذاع اللقاء عبر bein sports 2 premium.

وفي نفس التوقيت أيضًا، يواجه وولفرهامبتون نيوكاسل يونايتد على ملعب مولينيو، وتذاع المباراة عبر bein sports 3 premium.

ويلعب بيرنلي مع نوريتش سيتي في تمام الراعة عصرًا، اللقاء عبر قناة bein sports xtra 1.

ويواجه برايتون نظيره أرسنال على ملعب فالمر، في تمام السادسة والنصف مساءً، ويذاع اللقاء عبر bein sports 1 premium.

وفي الدوري الإسباني الممتاز، يواجه أتليتكو مدريد برشلونة في تمام التاسعة مساءً، وتذاع المباراة عبر bein sports HD 1.

المصرى اليوم

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