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لمحاسبة المقصرين.. لجان للتفتيش والرقابة على مراكز الشباب في القليوبية

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لمحاسبة المقصرين.. لجان للتفتيش والرقابة على مراكز الشباب في القليوبية لمحاسبة المقصرين.. لجان للتفتيش والرقابة على مراكز الشباب في القليوبية

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أصدر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية قرارا بتشكيل لجان تفتيش ورقابة على جميع مراكز الشباب بالمحافظة بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الهيئات التابعة للوزارة لمحاسبة المقصرين وتوجيههم والتعرف على المشكلات والاحتياجات والعمل على حلها.

قال «الصبروط» إن اللجان المشكلة سوف تباشر عملها بشكل دورى ومستمر حيث تم تشكيل لجان من المختصين بالادارات الفرعية وتشكيل لجنة عامة من المديرية وتتمثل دور اللجان في فحص شامل لكل مركز شباب على حدة بحيث يشمل الفحص جميع أعمال المركز من النواحى المالية والإدارية والقانونية والفنية ويتم اخطار المركز بما انتهت إليه اللجنه وإعطاء فرصة لإدارة المركز للرد على الملاحظات خلال أسبوع من تاريخ الفحص.

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية تقوم برفع تقرير نهائى للجنة العامة على مستوى المديرية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الإتباع كلا فيما يخصه لافتا إلى أن محافظة القليوبية تضم عدد ٢٠٦ مركز شباب وأن اللجان المشكلة من المختصين من مسئولى التفتيش المالى والإدارى والمتابعين والباحثين القانونيين ومسئولى المخازن تقوم بتنفيذ الفحص الشامل لجميع الهيئات من كافة النواحى وتستمر اللجان في عملها على مدار العام لأكثر من مرة لضمان تلاقى الملاحظات وسير العمل وفقا لأهداف والرؤى المراد تنفيذها.

المصرى اليوم

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