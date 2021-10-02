أخبار عاجلة

ضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة ومكملات غذائية وسجائر إلكترونية بمطار القاهرة -
العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير) -
الترسانه يحقق الفوز الأول بدورى القسم الثانى على حساب النصر -
مقتل 46 شخصا في هجوم انتحاري بأفغانستان -
9 صفقات رسمية يختتم بها الأهلي موسم الانتقالات الصيفية -
أبرزهم عمرو جمال و رامي صبري ..فاركو يعلن عن قائمة الفريق للموسم الجديد -
من مكونات المبنى الكنسي وتجمع الناس للصلاة والاحتفالات.. وللأجراس حكايات -
«الصفقات والراحلين وثلاثي بالانتظار».. تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد -
توتر على الحدود .. بولندا تستدعي سفير روسيا البيضاء بعد إطلاق النار على جنودها -
الأحد.. مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي لـ«الأطباء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروعات إحياء «طريق الكباش»

Print
وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروعات إحياء «طريق الكباش» وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروعات إحياء «طريق الكباش»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار منذ قليل إلى محافظة الأقصر لمتابعة تنفيذ المشروعات المرتبطة بإحياء طريق الكباش تمهيداً لافتتاحه في احتفالية كبري سيتم إقامتها بالأقصر، وذلك في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بهذا المشروع القومي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكان في استقبال اللواء محمود شعراوي والدكتور خالد العناني عقب وصولهما كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومحمد عبدالقادر نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يشارك في زيارة وزير التنمية المحلية للأقصر كل من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة بالوزارة وعدد من قيادات التنمية المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة وجهاز التعمير .

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزير التنمية المحلية إلى الأقصر تفقد المشروعات الجارية ضمن برنامج تطوير الريف المصري بقرية الدير التابعة لمركز اسنا والتي يتبعها عدد الوحدات القروية والنجوع، حيث يجري تفقد مشروع انشاء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية وإنشاء عدد من الأجنحة ببعض المدارس، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق وتوصيل خطوط الفايبر للجمعات الحكومية.

ومن المقرر أن يعقد وزير التنمية المحلية أيضاً خلال الزيارة اجتماعاً مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان بحضور منسقي مبادرة حياة كريمة بالمحافظات ورؤساء الوحدات القروية المحلية بمراكز حياة كريمة في المحافظات الأربعة بالمراكز المستهدفة في المرحلة الأولي من برنامج تطوير الريف المصري.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عالميًا: استمرار تسجيل إصابات.. الإمارات: انتهاء الأزمة.. ومصر تواصل جهودها

عالميًا: استمرار تسجيل إصابات.. الإمارات: انتهاء الأزمة.. ومصر تواصل جهودها

مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

قبل الإعلان الرسمي.. تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

قبل الإعلان الرسمي.. تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

نتائج منتخب مصر في الجولة الثالثة عبر تاريخه بتصفيات المونديال

نتائج منتخب مصر في الجولة الثالثة عبر تاريخه بتصفيات المونديال