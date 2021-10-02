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٢٩ جهة مهتمة بالإبداع والفنون الحرفية تشارك في معرض «تراثنا»

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٢٩ جهة مهتمة بالإبداع والفنون الحرفية تشارك في معرض «تراثنا» ٢٩ جهة مهتمة بالإبداع والفنون الحرفية تشارك في معرض «تراثنا»

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تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض تراثنا يوم السبت القادم ٩ اكتوبر وحتى ١٥ اكتوبر وذلك بمشاركة عدد كبير من الجهات المعنية بالحرف اليدوية والتراثية وعلى رأسها بنك القاهرة الشريك الاستراتيجي للمعرض و29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والسياحة والتعليم العالى من خلال عدد من الجامعات المصرية التي تعرض المنتجات الفنية للمبدعين من الطلبة والطالبات الذين يتيح لهم المعرض الفرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة بالإضافة إلى مشروعات سيدات المجلس القومى للمرأة وما تتميز به من منتجات راقية ومتميزة خاصة في الملابس والاكسسوارات والحلي.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض أصحاب المشروعات من محافظة المنوفية لعرض السجاد الحريري الفاخر والكليم اليدوى ومنتجات أخرى متنوعة بالإضافة إلى العارضين من شمال سيناء الذين يعرضون الملابس والاكسسوارات ذات الطابع البدوى والمنتجات الغذائية من التمور والزيوت والتوابل. ويضم المعرض عدد كبير من مصنعى الأثاث من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بمحافظة دمياط بالإضافة إلى غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات حيث يعرضون مجموعة منتقاة من الأثاث والمفروشات المنزلية الراقية التي تعبر عن التراث المصرى الأصيل وتصلح لاستخدام الديكورات الكلاسيك والمودرن وتمزج بين الاشكال التراثية والمتطلبات المعاصرة.

كما يضم المعرض نخبة من أفضل الفنانين والمبتكرين من الجهات المتخصصة في دعم وتنمية الحرف اليدوية والتراثية كالمجلس التصديرى للحرف اليدوية وغرفة صناعة الحرف اليدوية وكرييتيف ايجبت ومشروع تنمية الصعيد واتحاد المستثمرين العرب ونقابة الفنون التطبيقية وتجلى (سانت كاترين) المتخصصة في المنتجات والتحف الرخامية الراقية.

المصرى اليوم

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