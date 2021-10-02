أخبار عاجلة

ضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة ومكملات غذائية وسجائر إلكترونية بمطار القاهرة -
العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير) -
الترسانه يحقق الفوز الأول بدورى القسم الثانى على حساب النصر -
مقتل 46 شخصا في هجوم انتحاري بأفغانستان -
9 صفقات رسمية يختتم بها الأهلي موسم الانتقالات الصيفية -
أبرزهم عمرو جمال و رامي صبري ..فاركو يعلن عن قائمة الفريق للموسم الجديد -
من مكونات المبنى الكنسي وتجمع الناس للصلاة والاحتفالات.. وللأجراس حكايات -
«الصفقات والراحلين وثلاثي بالانتظار».. تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد -
توتر على الحدود .. بولندا تستدعي سفير روسيا البيضاء بعد إطلاق النار على جنودها -
الأحد.. مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي لـ«الأطباء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس مدينة دسوق يتابع حل مشاكل الصرف الصحي

Print
رئيس مدينة دسوق يتابع حل مشاكل الصرف الصحي رئيس مدينة دسوق يتابع حل مشاكل الصرف الصحي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً تحت إشراف المحاسب، السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق صباح اليوم السبت بحضور نواب رئيس المدينة احمد عيسى، محاسب احمد سلطان ورئيس حى شمال اشرف داود، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدسوق برئاسة المهندس محمد جاويش، مدير الصرف، ومنتصر عبدالرحيم مسؤول الصيانة ومتابعة استكمال حل مشاكل الصرف الصحي بالمدينة بمناطق متفرقة منها

شارع ابو طاحون وتم انهاء مشكلة ش ابو طاحون وتطهير وإظهار جميع البيارات بالمنطقه والصقار والمستشفى العام والكشف على البيارات المدفونة وتطهير خطوط الصرف بواسطة غطاس ومازال العمل مستمرا تباعا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«تضم سيدات ورجال من عائلات مشهورة».. تفاصيل ضبط «شبكة دعارة» بالفيوم

«تضم سيدات ورجال من عائلات مشهورة».. تفاصيل ضبط «شبكة دعارة» بالفيوم

تضم 48 دولة أفريقية.. وفد اتحاد الجامعات الأفريقية يزور جامعة الإسكندرية لبحث سبل تفعيل شبكة بان أفريكا

تضم 48 دولة أفريقية.. وفد اتحاد الجامعات الأفريقية يزور جامعة الإسكندرية لبحث سبل تفعيل شبكة بان أفريكا

حملة مداهمات في 25 مدينة ألمانية تكشف عن شبكة «غسل أموال» وتهريب مخدارت

حملة مداهمات في 25 مدينة ألمانية تكشف عن شبكة «غسل أموال» وتهريب مخدارت

"فيسبوك" تؤكد: انقطاع عمل الشبكة لم يؤدِّ إلى الكشف عن بيانات المستخدمين

"فيسبوك" تؤكد: انقطاع عمل الشبكة لم يؤدِّ إلى الكشف عن بيانات المستخدمين