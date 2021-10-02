رئيس مدينة دسوق يتابع حل مشاكل الصرف الصحي

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تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً تحت إشراف المحاسب، السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق صباح اليوم السبت بحضور نواب رئيس المدينة احمد عيسى، محاسب احمد سلطان ورئيس حى شمال اشرف داود، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدسوق برئاسة المهندس محمد جاويش، مدير شبكة الصرف، ومنتصر عبدالرحيم مسؤول الصيانة ومتابعة استكمال حل مشاكل الصرف الصحي بالمدينة بمناطق متفرقة منها

شارع ابو طاحون وتم انهاء مشكلة ش ابو طاحون وتطهير وإظهار جميع البيارات بالمنطقه والصقار والمستشفى العام والكشف على البيارات المدفونة وتطهير خطوط الصرف بواسطة غطاس ومازال العمل مستمرا تباعا.