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صفية العمري تهاجم نجمات الريد كاربت: «اللي لابسة فستان حلو.. تاريخها إيه»

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صفية العمري تهاجم نجمات الريد كاربت: «اللي لابسة فستان حلو.. تاريخها إيه» صفية العمري تهاجم نجمات الريد كاربت: «اللي لابسة فستان حلو.. تاريخها إيه»

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كشفت الفنانة صفية العمري عن رأيها في الجيل الجديد من الفنانات، وقالت إن هناك أشياء لا تستطيع استيعابها.

ووجهت «العمري» نصيحة لفنانات الجيل الجديد :«قدمي فن، واهتموا بالأعمال اللي بتقدموها».

وقالت صفية العمري خلال استضافتها في برنامج «أسرار النجوم» من تقديم إنجي على عبر قناة وإذاعة «نجوم F.M»: «بتبقى نجمة طالعة تتصور بفستان، مين دي أنا عاوزة أعرف هذه الفنانة اللطيفة الجميلة اللي لابسة فستان حلو.. تاريخها هو إيه عملت إيه».

وتابعت: «بقى أي حد بيقول تاريخي الفني، هو فين في أسماء كتيرة وفي ناس كتيرة ببقى شايفاهم ومش عارفة أساميهم».

يذكر أن آخر أعمال صفية العمري مشاركتها في الفيلم القصير «كان لك معايا» من بطولة محمود قابيل وعائشة بن أحمد تأليف وإخراج روجينا بسالي..والذي عرض في الدورة الأخيرة لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة.

المصرى اليوم

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