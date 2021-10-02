مياه القليوبية تشدد على تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا

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حرصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة على تطعيم العاملين في الشركة بلقاح كورونا، ممن سجلوا أسماءهم عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لتلقي اللقاحات، في إطار الحرص على اتخاذ كافه التدابير اللازمة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد .

حيث نظمت الادارة العامة للعلاقات العامة بالشركة بالتنسيق مع مديرية الصحه بالقليوبية ،لتوفير فرق طبيه متنقله لتطعيم العاملين بديوان عام الشركة والفروع التابعه باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وشدد المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الاداره على ضرورة إعداد مخطط كامل والاسراع في استكمال تلقي جميع العاملين بالفروع التابعه وخاصة الكوادر الفنية وعمال الحفر والشبكات والصيانة الطارئة للتطعيم، مع ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وذلك لضمان انتظام العمل، والحفاظ على الصحة العامة ،حيث يعد هذا التطعيم واجبا وطنيا وضرورة شرعية.

وأضاف «مجاهد» أن هناك جهداً كبيراً مبذول من الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة القليوبية، موجهاً الشكر والتقدير للاطباء والفنيين على حرصهم على تطعيم جميع الموظفين .