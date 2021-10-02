أخبار عاجلة

ضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة ومكملات غذائية وسجائر إلكترونية بمطار القاهرة -
العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير) -
الترسانه يحقق الفوز الأول بدورى القسم الثانى على حساب النصر -
مقتل 46 شخصا في هجوم انتحاري بأفغانستان -
9 صفقات رسمية يختتم بها الأهلي موسم الانتقالات الصيفية -
أبرزهم عمرو جمال و رامي صبري ..فاركو يعلن عن قائمة الفريق للموسم الجديد -
من مكونات المبنى الكنسي وتجمع الناس للصلاة والاحتفالات.. وللأجراس حكايات -
«الصفقات والراحلين وثلاثي بالانتظار».. تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد -
توتر على الحدود .. بولندا تستدعي سفير روسيا البيضاء بعد إطلاق النار على جنودها -
الأحد.. مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي لـ«الأطباء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مياه القليوبية تشدد على تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا

Print
مياه القليوبية تشدد على تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا مياه القليوبية تشدد على تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة على تطعيم العاملين في الشركة بلقاح كورونا، ممن سجلوا أسماءهم عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لتلقي اللقاحات، في إطار الحرص على اتخاذ كافه التدابير اللازمة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد .

حيث نظمت الادارة العامة للعلاقات العامة بالشركة بالتنسيق مع مديرية الصحه بالقليوبية ،لتوفير فرق طبيه متنقله لتطعيم العاملين بديوان عام الشركة والفروع التابعه باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وشدد المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الاداره على ضرورة إعداد مخطط كامل والاسراع في استكمال تلقي جميع العاملين بالفروع التابعه وخاصة الكوادر الفنية وعمال الحفر والشبكات والصيانة الطارئة للتطعيم، مع ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وذلك لضمان انتظام العمل، والحفاظ على الصحة العامة ،حيث يعد هذا التطعيم واجبا وطنيا وضرورة شرعية.

وأضاف «مجاهد» أن هناك جهداً كبيراً مبذول من الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة القليوبية، موجهاً الشكر والتقدير للاطباء والفنيين على حرصهم على تطعيم جميع الموظفين .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة ومكملات غذائية وسجائر إلكترونية بمطار القاهرة

ضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة ومكملات غذائية وسجائر إلكترونية بمطار القاهرة

العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير)

العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير)

الترسانه يحقق الفوز الأول بدورى القسم الثانى على حساب النصر

الترسانه يحقق الفوز الأول بدورى القسم الثانى على حساب النصر

مقتل 46 شخصا في هجوم انتحاري بأفغانستان

مقتل 46 شخصا في هجوم انتحاري بأفغانستان