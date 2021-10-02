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ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال ()

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مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو) ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال ()

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار إستمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات.

أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال .

ومن جانبهم أعرب الجانب الصومالى عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية العربية والمساندة التي تقدمها للشعب الصومالى ، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين .

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والصومال ، وإنطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم .

المصرى اليوم

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