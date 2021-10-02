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حصول 3 معاهد أزهرية جديدة في الإسكندرية على «الجودة والاعتماد»

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حصول 3 معاهد أزهرية جديدة في الإسكندرية على «الجودة والاعتماد» حصول 3 معاهد أزهرية جديدة في الإسكندرية على «الجودة والاعتماد»

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أعلن الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، حصول 3 معاهد جديدة في المحافظة على شهادة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة.

وأوضح «هاشم»، لـ«المصرى اليوم»، أن المعاهد الثلاثة الحاصلة على الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، هي روضة همام عبدالجواد، ومعهد برج العرب الابتدائي النموذجي، ومعهد فتيات محرم الإعدادي النموذجي، مشيداً بجهود إدارة الجودة وأعضاء الدعم الفني، وإدارة رياض الأطفال، وإدارة التعليم النموذجي، وإدارات( العامرية، وغرب، وشرق)، وجميع العاملين بالمعاهد، وكل من ساهم في حصول هذه المعاهد على الاعتماد.

وفى سياق متصل، زارت آمال الدهراوي مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة الازهرية، أمس مديرية التضامن الاجتماعي؛ وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة التضامن، ولتقديم مكلفات الخدمة العامة لرياض الأطفال لتأدية الخدمة بروضات معاهد الإسكندرية الأزهرية،حيث تمت التوصيات المطلوبة لجميع مكاتب التضامن لحسن التعاون، وتذليل كل العقبات.

المصرى اليوم

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