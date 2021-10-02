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«شباب ورياضة الإسكندرية» تخصص 10 مراكز لتلقيح المواطنين ضد كورونا (صور)

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«شباب ورياضة الإسكندرية» تخصص 10 مراكز لتلقيح المواطنين ضد كورونا (صور) «شباب ورياضة الإسكندرية» تخصص 10 مراكز لتلقيح المواطنين ضد كورونا (صور)

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خصصت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، 10 مراكز لاستقبال وتسجيل وتلقيح المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت «صفاء»، أن تخصيص المراكز العشرة يأتي في اطار اطلاق المبادرة الرئاسية «معًا نطمئن.. سجل الآن»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقى لقاح .

وأشارت إلى أنه تم ترشيح ١٠ مراكز للشباب كمراكز لتطعيم لقاح كورونا للمواطنين،وهى مركز شباب الحرمين ومركز شباب العمراوي، ومركز شباب السيوف ٢، ومركز شباب النصر، ومركز شباب الشلالات، ومركز شباب برج العرب الجديد، ومركز شباب العامرية، ومركز شباب الجزائر، ومركز شباب القباري، ومركز شباب ابو تلات.

"معًا نطمئن .. سجل الآن" .. "شباب ورياضة الإسكندرية" تخصص 10 مراكز لتلقيح المواطنين ضد كورونا (صور)
"معًا نطمئن .. سجل الآن" .. "شباب ورياضة الإسكندرية" تخصص 10 مراكز لتلقيح المواطنين ضد كورونا (صور)
"معًا نطمئن .. سجل الآن" .. "شباب ورياضة الإسكندرية" تخصص 10 مراكز لتلقيح المواطنين ضد كورونا (صور)

المصرى اليوم

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