الفريق التوعوي بمياه أسيوط ينظم يومًا تعريفيًا لطالبات مدرسة النهضة

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قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن الفريق التوعوى بالشركة شارك مع طالبات مدرسة النهضة الإعدادية بنات فى اليوم التعريفى الصيفى الذى نظمته المدرسة كأحد الأنشطة الصيفية خلال فترة الإجازة والحافل بالعديد من الأنشطة الترفيهية الهادفة ما بين الرسم والتلوين وتصميم اسكتشات معبرة عن ضرورة الحفاظ على المياه.

وأضاف أن مثل هذه المشاركات التى يساهم بها الفريق التوعوى بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وجامعة أسيوط والوعظ والارشاد والمجمع المقدس بأسيوط و مختلف مؤسسات المجتمع المدني يأتى ضمن الخطة التوعوية الهادفة والتى تنبثق منها أهمية آداء الدور المجتمعى الهادف للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى لرفع الوعى الثقافى نحو الماء باعتبارها مسؤلية مشتركة.